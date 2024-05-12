سقوط سيارات في الأعمال الخرسانية بشارع النحاس بطنطا

شهد شارع النحاس بمدينة طنطا حالة من الإهمال الكبير كادت أن تتسبب في كارثة وذلك بعد سقوط عدد من السيارات المارة والمواطنين وسط الاعمال الخرسانية باشارة عثمان محمد في الاتجاه من ميدان الاسكندرية إلي شارع البحر.

يرجع ذلك إلي إهمال الشركة المنفذة بإعادة رصف الشارع وعدم وجود اضاءة ليلية بمنطقة الاعمال وعلامات إرشادية للسيارات والمارة من المواطنين.

وتحدث محمد الشافعي أحد أصحاب السيارات آلتي سقطت قائلا اثناءمروري بشارع النحاس وبدون سابق انذار سقطت سيارتي وسيارات أخري وسط الأعمال الخرسانية الجارية لإعادة رصف الشارع ولولا تدخل العناية الالهية لحدث مالا يحمد عقباه وعند نزولنا من السيارات فوجئنا بسقوط بعض المواطنين في الخرسانات التي لم تجف بعد .

واشتكي أصحاب المحلات التجارية بالمنطقه من تكرار هذه الحوادث في هذا اليوم نظرا للظلام وعدم وجود اضاءه وعلامات ارشاديه.

وعلي الفور تدخل نقيب شرطه يعمل بإدارة المرور وقام باستدعاء الونش المعد للأزمات وقام برفع السيارات قبل تجميدها داخل الكتل الخرسانية لتنتهي الأزمة ولكن يبقي السؤال موجه إلي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه لمحاسبة المقصرين وخاصة بأن الأعمال الجاريه لإعادة الرصف بشارع النحاس أحد أهم المحاور الرئيسيه وشريان مروري مهم داخل مدينة طنطا حيث يربط ميدان المحطه بشارع البحر ومنطقة الاستاد وطلب الأهالي من محافظ الغربيه محاسبة المقصرين لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.