رانيا فريد شوقي لزوجها.. "حبيبي الأبدي"

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على مشاركة جمهورها مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، رفقة زوجها .

رانيا فريد شوقي وزوجها

وتغزلت رانيا فريد شوقي فى زوجها ، حيث كتبت ، معلقة: “وانك صديقي الوحيد، حبيبي الأبدي، عائلتي الصغيرة، وكُل ما أحب”.

رانيا فريد شوقي وزوجها

وكانت أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، الذكرى الأربعين لوالدتها الراحلة السيدة سهير ترك، زوجة النجم الكبير الراحل فريد شوقي، والتى رحلت عن عالمنا في 23 مارس الماضي.

ونشرت رانيا صورة لوالدتها الراحلة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت قائلة: "فات اربعين يوم علي فراقك وحشتني و مفتقداك في كل حاجة في حياتي انا تائهة ومش مستوعبة و ضعيفة و مكسورة و ماشية اكلم نفسي هو حقيقي انا مش هشوفك تاني استغفر الله العظيم لله الأمر من قبل و من بعد «اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، اجعل أمي من أهل الجنة، وارفع درجتها واجعلها في عليين»، و«اللهم أنت الكريم، ارزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم".

وكانت حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على إحياء الذكرى الـ25 لوفاة والدها الفنان الكبير فريد شوقى.

حيث كتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على "فيس بوك" قائلة: "ربع قرن على رحيلك يا حبيب العمر سنين بتجرى ما فيش حاجة ليها طعم من غيرك".

رانيا فريد شوقي ووالدها

وأضافت: "عايشين على الذكريات وكم الحب والدلع اللى غمرتنا بيه وسيرتك الطيبة وحب الناس لفنك وشخصك أستعير أغنية الفنانة الكبيرة شادية، والنبى وحشتنا وحشتنا وحشتنا، فى غيابك عننا وحشتنا وحشتنا، دا إحنا من غيرك ولا حاجة ونقصنا كام مليون حاجة، من يوم ما فارقتنا ودموع على خدنا".

وكانت ودعت الفنانة رانيا فريد شوقى، خالتها سناء ترك، التي رحلت عن عالمنا، وقامت بتشييع جثمانها وسط الأقارب والأهل ومجموعة من الأصدقاء.

رانيا فريد شوقى

رانيا فريد شوقى

رانيا فريد شوقي تعلن عن رحيل خالتها

أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقى، عن وفاة خالتها سناء ترك، وكتبت:"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، انتقلت الى رحمة الله خالتي سناء ترك"، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".

وفاة خالة رانيا فريد شوقى

رانيا فريد شوقي في حالة من الحزن والآسي

وأضافت الفنانة رانيا فريد شوقي:"اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واجعل مسكنها الفردوس الأعلى، برجاء قراءة الفاتحة على روحها صلاة الجنازة فى مسجد الشرطة صلاح سالم، بعد صلاة الظهر والعزاء في مقابر الأسرة بالغفير".

آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي

يشار إلى أن بدأت الفنانة رانيا فريد شوقي، العمل السينمائي عندما شاركت والدها الفنان القدير فريد شوقي بطولة فيلم (آه وآه من شربات)، كان أكثر نشاطها الفني فيما بعد موزعًا بين المسرح والتليفزيون.

تزوجت الفنانة رانيا فريد شوقي، من الفنان مصطفى فهمي في عام 2007 ولكنهما انفصلا عام 2012، كما أنها كانت متزوجة من مصمم الرقصات عاطف عوض وانجبت منه ابنتيها فريدة وملك.

رانيا فريد شوقي

ومن المسلسلات التي قدمتها (خالتي صفية والدير، الخروج من المأزق، الشارع الجديد، الضوء الشارد، الرجل الآخر)، كما قدمت من المسرحيات (باللو باللو، ربنا يخلي جمعة، كحيون ربح المليون).

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي، خاضت الموسم الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل “المداح” الجزء الثالث (اسطورة العشق).

مسلسل "المداح" الجزء الثالث تدور أحداثه حول بعد ساعات من ولادة طفله، يجد صابر المداح نفسه على وشك خوض حرب جديدة مع الجن، حيث يشكل ابنه خطرًا كبيرًا على حياة صابر ومن حوله.

مسلسل المداح 3، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، محمد عز، عصام السقا، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، هلا السعيد، عفاف رشاد، خالد سرحان، محمود عامر، بسمة ماهر، تامر شلتوت، سلمى أبوضيف، رانيا فريد شوقي، محمد مهران، لوسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد ماهر، صبحي خليل، أحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، تأليف وليد أبوالمجد وأمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.