نهضة بركان يتقدم بالهدف الأول في الزمالك بنهائي الكونفدرالية

افتتح نهضة بركان المغربي التهديف في شباك الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على البلدي ببركان في المغرب، ضمن ذهاب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الحكم عاد إلي الفار لاحتمالية ركلة جزاء لنهضة بركان بعد عرقلة لـ يوسف الفحلي من مدافع الزمالك حسام عبد المجيد في الدقيقة 10.

بعد العودة إلي الفار... الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء لنهضة بركان أمام الزمالك في الدقيقة 11.

حكم المباراة يقرر إحتساب ركلة جزاء لـ نهضة بركان المغربي بعد تدخل من حسام عبدالمجيد على مهاجم بركان، ويتم تسجيل هدف أول لنهضة بركان من ركلة جزاء سجلها إيسوفو دايو في الدقيقة 13.

ويخوض الزمالك مباراته طامحًا في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب منافسه نهضة بركان، قبل لعب موقعة الإياب في القاهرة.

ومن المقرر أن تجرى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان على استاد القاهرة الدولي يوم 19 مايو الجاري.

يذكر أن الزمالك قد حسم تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية، بعد تخطيه عقبة دريمز الغاني في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0.

وفي الوقت ذاته حسم فريق نهضة بركان صعوده إلى فاينال الكونفدرالية، على حساب اتحاد العاصمة الجزائري بعد أزمة الناديين واعتبار الأخير منسحبًا.