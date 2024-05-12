القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تأثر مصر بالعاصفة الشمسية

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية،أن العاصفة الشمسية لها تأثير على الملاحة الجوية وتؤثر على أنابيب مدفونة داخل الأرض ويحدث لها تآكل، ومصر تقع في منطقة ذات الخطوط العرض المتوسطة وليس عليها أضرار من العاصفة الشمسية، والضرر يحدث في القطبين وهو ما يولد مجال مغناطيسي عكسي.

الدورة الشمسية تستغرق 11 عاما

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم أننا في فترة نشاط الشمس وفي قمة الدورة الشمسية، موضحًا أن الدورة الشمسية تستغرق 11 عاما، ويتم تقسيم الشمس لنطاقات، ويعطي لكل جزء رقم وهناك نشاط مفاجئ وبقع شمسية كبيرة الحجم وتزيد حجم الأرض 16 مرة.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن النشاط والوهج الشمسي هو عبارة عن مجال مغناطيس وتظهر كنقط سوداء، موضحًا أن الانفجار الشمسي يصدر عنه حمم، والانفجار هو مليارات القنابل الذرية.

حذرت شركة ستارلينك، ذراع الأقمار الاصطناعية لشركة سبيس إكس التابعة لشركة إيلون ماسك، يوم السبت من "تدهور الخدمة" مع تعرض الأرض لأكبر عاصفة مغنطيسية أرضية بسبب النشاط الشمسي منذ عقدين.

تمتلك Starlink حوالي 60% من حوالي 7500 قمر اصطناعي تدور حول الأرض وهي لاعب مهيمن في مجال الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

وقال ماسك في وقت سابق في منشور على موقع X، إن أقمار ستارلينك الاصطناعية تعرضت لضغط كبير بسبب العاصفة الجيومغناطيسية، لكنها صامدة حتى الآن.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إن العاصفة هي الأكبر منذ أكتوبر 2003 ومن المرجح أن تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشكل مخاطر على أنظمة الملاحة وشبكات الطاقة والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، من بين خدمات أخرى.

تستخدم الآلاف من أقمار ستارلينك الاصطناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض وصلات ليزر بين الأقمار الصناعية لتمرير البيانات بين بعضها البعض في الفضاء بسرعة الضوء، مما يسمح للشبكة بتوفير تغطية الإنترنت حول العالم.

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X يوم السبت، إن صاروخ Starship التابع لشركة SpaceX، وهو مركبة مستقبلية مصممة لنقل رواد الفضاء إلى القمر وما بعده، من المحتمل أن يقوم برحلته الرابعة خلال 3 إلى 5 أسابيع.