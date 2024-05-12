البنك الأهلى أفضل مجموعة قانونية بالشرق الأوسط عام 2024

حصلت المجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى على جائزة أفضل مجموعة قانونية، على مستوى الفرق القانونية العاملة بالشرق الأوسط، فى مجال «المبادرة والتنوع» لعام 2024 وذلك من مؤسسة «LAW.COM International» الدولية المرموقة والتى تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والانشطة الدولية، وتمنح الجوائز المتعددة للفرق القانونية المميزة على مستوى دول العالم.

أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه بحصول المجموعة القانونية على تلك الجائزة، ما يدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية فى نظم ومعايير إدارة البنك الأهلى المصرى كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى، وهو ما يعكس أيضًا كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك، ويعزز ريادة البنك الأهلى المصرى فى التوافق مع افضل الممارسات والمعايير الدولية فى الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التى تواكب التطور العالمى فى هذا المجال والمطبقة فى المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، وذلك فى ظل شراكة المجموعة القانونية مع مجموعات البنك المختلفة الأخرى فى مباشرة الأعمال وتكاتف جميع فرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة فى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، بما يساهم فى تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بأعلى معدلات الكفاءة، مشيرا إلى اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك الأهلى المصرى وسعيها المستمر نحو رفع كفاءة الأعمال لتقديم أفضل الخدمات المصرفية..

وأضاف أشرف شعبان الرئيس التنفيذى للمجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى، أن نجاح البنك فى الحصول على تلك الجائزة يعكس الجهود المبذولة من كافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بالمجموعة القانونية بجناحيها التقاضى والدعم القانونى بالبنك، والتى عززت دور البنك الأهلى المصرى فى تبنى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمواكبة كل ما هو جديد فى المجال القانونى، والعمل على إيجاد حلول قانونية لإدارة المخاطر بما يعكس حجم التنوع والمبادرات التى يقدمها فريق العمل القانونى بالبنك الأهلى المصرى، للحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية.

وتسلم الجائزة الممنوحة للمجموعة القانونية طارق الغزالى مدير مكتب تمثيل البنك فى دبى، خلال الحدث السنوى الذى أُقيم فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الخامس والعشرين من ابريل الماضى، بحضور ممثلى الفرق والمجموعات القانونية العاملة فى كبرى المؤسسات المالية والشركات والهيئات الدولية، فضلًا عن مكاتب المحاماة الدولية العاملة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يعد البنك الأهلى المصرى هو المؤسسة المالية المصرية الوحيدة التى ترشحت للعديد من الجوائز فى هذا الحدث المهم.