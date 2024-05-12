مجانًا في اليوم العالمي.. أهم المتاحف المصرية وعناوينها

تفتح الدولة المصرية أبواب المتاحف مجانًا يوم 18 مايو المقبل احتفالا باليوم العالمي للمتاحف، لجميع الزائرين المصريين وغب السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المتاحف المصرية وعناوينها.

أشهر المتاحف المصرية

المتحف المصري: يقع ميدان التحرير، ويعد من أشهر متاحف العالم ويضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة، تشمل توت عنخ آمون، والمومياوات، والتماثيل، واللوحات، والقطع الأثرية من مختلف العصور.

متحف الحضارة المصرية القومية: يقع في الفسطاط، ويضم العديد من المعروضات التي تروي قصة الحضارة المصرية منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث.

متحف الفن الإسلامي: يقع في باب الخوخة، ويضم مجموعة رائعة من الفن الإسلامي من جميع أنحاء العالم، تشمل المخطوطات، والمنمنمات، والسيراميك، والزجاج، والمجوهرات.

متحف القبطي: يقع في مصر القديمة، ويضم مجموعة من الآثار القبطية، تشمل اللوحات، والمنحوتات، والأواني، والمنسوجات.

متحف المركب الشمسي خوفو: يقع في الجيزة، ويضم مركب خوفو الشمسى، وهو مركب خشبي ضخم تم بناؤه لنقل جثة الفرعون خوفو إلى مثواه الأخير.

متحف الأقصر: يقع في شارع الكرنك، ويضم مجموعة من الآثار من مختلف العصور المصرية القديمة، تشمل التوابيت، والتماثيل، واللوحات، والقطع الأثرية من المعابد والمقابر المحيطة بالأقصر.

متحف التحنيط: يقع في شارع الكرنك، ويضم مجموعة من المومياوات والقطع الأثرية المتعلقة بعملية التحنيط في مصر القديمة.

المتحف الوطني بالإسكندرية: يقع في شارع سعد زغلول، ويضم مجموعة من الآثار من مختلف العصور، تشمل التوابيت، والتماثيل، واللوحات، والقطع الأثرية من الحضارة المصرية القديمة، والحضارة اليونانية الرومانية.

متحف المجوهرات الملكية: يقع في قصر المنتزه، ويضم مجموعة من المجوهرات الملكية المصرية من مختلف العصور.

متحف النوبة: يقع في أسوان، ويضم مجموعة من الآثار من الحضارة النوبية، تشمل التوابيت، والتماثيل، واللوحات، والقطع الأثرية من مختلف المواقع الأثرية في النوبة.

متحف قصر المنيل:

متحف جاير أندرسون:

متحف المركبات الملكية:

متحف الشرطة:

متحف إيمحتب:

المتحف اليوناني الروماني:

متحف المجوهرات الملكية:

متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 3:

متحف الوادي الجديد:

متحف تل بسطا:

متحف السويس:

متحف الإسكندرية القومي:

متحف سوهاج:

متحف ملوي:

متحف كفر الشيخ:

متحف طنطا:

متحف شرم الشيخ

متحف مطروح:

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي يقوم بتنظيمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM منذ عام ١٩٧٧، وكان الهدف من الاحتفال به، إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع.

وفي كل عام يختار المجلس الدولي للمتاحف موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وموضوع هذا العام هو "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي،" مما يؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.