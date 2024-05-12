أسعار سكنات عدل 3 في الجزائر وأهم شروط الاستحقاق

كشفت وزارة السكن والعمران فى الجزائر، عن أسعار مشروع سكنات عدل 3 وهو مشروع دعم إجتماعى للفئات المستحقة للدعم فى الدولة لتحقيق عدالة اجتماعية بين المواطنين.

وأكد وزير السكن العمرانى محمد بلعريبى أن التسجيل سيكون إلكترونياً من خلال منصة وكالة عدل فى أوائل شهر مايو وللمواطنين الراغبين فى التسجيل إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع منصة وكالة عدل من هـــنـــا.

اضغط على أيقونة التسجيل.

قم بكتابة المعلومات المطلوبة فى حقولها الخاصة.

ارفق المستندات المطلوبة.

اضغط على كلمة إرسال.

أسعار الوحدات السكنية فى برنامج عدل 3 بالجزائر:

تبلغ قيمة الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف 210 ملبون سنتيم.

بينما الوحدة الأربع غرف فسعرها يبلغ 270 مليون سنتيم.

يتم دفع 20% من سعر الوحدة ويتم دفع10%عند تأكيد عملية الشراء والباقى على ثلاث دفعات ولن يتعدى القسط الأول 30 مليون سنتيم يدفع بعد شهرين من التقديم الإلكترونى.

حددت الوزارة شروط للتسجيل فى هذا المشروع كالتالي:

أن يكون مقدم الطلب جزائرى الجنسية.

أن لا يزيد راتب المتقدم عن 118000 دينار جزائرى.

ألا يقل العمر عن20عاماً.

يشترط أن بكون مقدم الطلب أعزب أو مطلق أو ارمل.

ألا يمتلك أى وحدة سكنية أو أرض مملوكة له.

ألا يكون المتقدم قد حصل على دعم سكنى قبل ذلك.

ومن الضروري ألا يكون قد حصل علي دعم مسبقا من الدولة.