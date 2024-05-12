وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد مستشفى الحميات

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، مستشفى حميات الإسماعيلية، للوقوف على إنتظام سير العمل بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، تواجد الفريق الطبى حسب جدول النوباتجيات، توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

تأتى الزياره بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف المرور والمتابعه الدوريه للمستشفيات والمنشات الصحية .

إستهلت وكيل وزارة الصحة جولتها ،بتفقد أقسام الإستقبال والطوارئ، للتأكد من جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى، كما وجهت بتسريع معدل الإنجاز بالعيادات الخارجية واستكمال التجهيزات اللازمة لبدء تفعيل العمل بها فى أسرع وقت.

وحَرصت الدكتورة ريم مصطفى على تَفقُد قسم الإستقبال ،غُرف المرضى بالعنايه المركزة ،الداخلى وقسم الغسيل الكُلوى وإستمعت الى المرضى ومرافقيهم للإطمئنان على وضعهم الصحى ،والتأكد من رضائهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تفقدت غرف مصابى غزة مشددة على تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة للمرضى.

وتابعت وكيل وزارة الصحة سير العمل بصيدليه المستشفى وتوافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية وإنتظام العمل بمنظومة الشراء الموحد .

رافقها خلال الزيارة دكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى وعادل عمار مدير مركز المعلومات ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامه.