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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع ومسار عملية السلام

وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني

 

 

بحث وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني، اليوم الأحد، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع في اليمن، ومسار عملية السلام.

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وأكد الزنداني -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- ترحيب الحكومة بالجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، مشيدًا بجهود المبعوث الأممي والمساعي الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق ذلك، داعيًا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي للإيفاء بالتزاماتها والعمل بجدية لحل الأزمة عبر مسار سياسي يفضي إلى سلام عادل وشامل وينهي المعاناة الإنسانية لليمنيين، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمؤيدة إقليميًا ودوليًا.

من جهته، عبَّر المبعوث الأممي عن تقديره لحرص الحكومة اليمنية على إنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين، وسعيها الجاد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

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