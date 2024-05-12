الطرق الصوفية: اهتمام السيسي بمساجد آل البيت رسالة للعالم

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن هناك فرحة في الشارع المصري بسبب اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت، وما يحدث من تغير في وجه مصر الحضاري والتراثي.

وتابع “القصبي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة،اليوم الأحد، أن مسجد سيدنا الحسين والسيدة زينب تم تجديدهما

وأشار إلى أن وجود آل البيت في مصر رسالة بأنه كلما ضاقت الحياة كانت مصر هي الملجأ وأرض الأمن والسلام".

وتابع “القصبي” أن "اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بأن مصر دولة الوسطية والحب والقبول واعلاء القيم المحمدية، ونعمر الكون ونعلي قيمة البناء وتعلمنا من آل البيت حب الخير للغير ووجودهم يعطي صفة خاصة لمصر وشعبها ومصر تتعلق بآل البيت".

افتتاح مسجد السيدة زينب

وفي سياق آخر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير الأضرحة الخاصة بمسجد السيدة زينب، بحضور وجّه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر تقدر مشاركة سلطان طائفة البهرة في أعمال التطوير التي سبقت السيدة زينب، منها مسجد الحسين، والسيدة زينب، مؤكدًا أن هذا يدل على الحب الشديد لآل البيت.

وأكد: “لدينا خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين"، موضحًا: “إننا نشهد اليوم افتتاح ثالث مسجد من مساجد آل البيت خلال فترة قصيرة، حيث تم افتتاح سابقا ضريح الإمام الحسين ثم السيدة نفيسة والآن السيدة زينب”.

وأوضح أن مشاركة سلطان البهرة مقدرة ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت، والبذل من أجلهم، مضيفا أنه منذ أيام جرى استعراض خطة تطوير مساجد الرفاعي والسلطان حسن والمواردي، ومساجد أخرى كثيرة.

وأشار إلى أنّ الله عزّ وجل أكرم مصر بزيارة آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مضيفا: «عندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به، كانت وجهتهم مصر.