مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 2.023.19 بانخفاض وقدره 7.07 نقطة عن معدل الإقفال السابق , كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 768.94 نقطة محافظاً على إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 797 ألفا و725 سهما بقيمة إجمالية قدرها 361 ألفا و249 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 67 صفقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 98.40 نقطة ليبلغ مستوى 7179.45 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.39 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية نحو 360.7 مليون سهم عبر 15964 صفقة نقدية بقيمة 102 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية 1.57 نقطة ليبلغ مستوى 5971.53 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.03 % من خلال تداول 150.3 مليون سهم عبر 7246 صفقة نقدية بقيمة 17.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 129.62 نقطة ليبلغ مستوى 7846.39 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.68 % من خلال تداول 210.4 ملايين سهم عبر 8718 صفقة بقيمة 84.6 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 0.06 نقطة ليبلغ مستوى 5801.26 نقطة من خلال تداول 101.5 مليون سهم عبر 4361 صفقة نقدية بقيمة 12.9 مليون دينار كويتي.

مؤشر بورصة قطر يغلق مرتفعًا بنسبة 0.11 %

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية ، في ختام تداولاته جلسة، اليوم الأحد، مرتفعًا 10.92 نقاط، أي بنسبة 0.11 % ، ليصل إلى مستوى 9643.96 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 146 مليونًا و311 ألفًا و840 سهمًا، بقيمة 368 مليونًا و617 ألفًا و133.767 ريالًا، نتيجة تنفيذ 10 آلاف و921 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 560 مليارًا و756 مليونًا و982 ألفًا و842.150 ريالًا، قياسًا بـ560 مليارًا و306 ملايين و506 آلاف و997.160 ريالًا، في الجلسة السابقة.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بلغ نسبتة نحو 0.21%، ليصل الى مستوى 2368.61 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بما يصل الى نحو 2.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2240 صفقة.