جوميز يستبعد ثلاثي الزمالك من قائمة الأبيض أمام نهضة بركان

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استبعاد ثلاثي الأبيض من قائمة الفريق أمام نهضة بركان والتي تنطلق بعد قليل على ملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب.



قرر جوميز استبعاد ثلاثي الزمالك، وهم محمد أشرف " روقا" ومعاذ علاء الدين ومحمد عاطف من قائمة الأبيض لمباراة نهضة بركان.



ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بمدينة السعيدية بالمغرب متجهة إلى الملعب البلدي ببركان استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.



وكان جوميز أعلن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان، وجاء على النحو التالي:



في حراسة المرمى : محمد عواد.

في خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

مقاعد البدلاء ، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

