البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم يلا شوت بدون تقطيع

مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم يلا شوت بدون تقطيع

مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم يلا شوت بدون تقطيع،البث المباشر لأحداث مباراة الزمالك ضد نظيره نهضة بركان ، مساء اليوم الأحد، في الملعب البلدي ببركان في إطار ذهاب نهائي بطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية 2023 - 2024.

مشاهدة مباشرة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان في المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية.

تمكن الزمالك من الوصول إلى المباراة النهائية بعد الفوز على دريمز الغاني بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتيهما، حيث انتهت المباراة الأولى في القاهرة بالتعادل السلبي وتم حسم المباراة الثانية بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم يلا شوت بدون تقطيع

لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية

لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية

وصل نادي نهضة بركان إلى اللقاء النهائي بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري وإعلان التأهل لصالحهم. سيواجهون الزمالك مرة أخرى في نهائي كأس الكونفدرالية، بعد أن التقيا مسبقا في عام 2019 وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الثلاثي المحوري: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، وأحمد حمدي.

تشكل الخط الهجومي بواسطة أحمد مصطفى " زيزو"، سيف الجزيري، وإبراهيما نداي.

متابعة لقاء الزمالك ونهضة بركان اليوم في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية.

يمكنك متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية من خلال اتباع الخطوات التالية:

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في بطولة الكونفدرالية الإفريقية لعام ٢٠٢٤ سيكون في مساء يوم الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤. ستبدأ المباراة في تمام الساعة ٨ مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة ١٠ مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، والساعة ١١ مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

قنوات بث مباراة الزمالك ونهضة بركان في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ستتم بث المباراة على قناة beIN SPORTS 6.

معلق المباراة بين الزمالك ونهضة بركان في بسيطة افريقيا

سيكون المعلق الرياضي جواد بدة مسؤولا عن التعليق على أحداث المباراة في القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق الرياضي محمد فوزي على التعليق في القناة الصوتية الثانية.