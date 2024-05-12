استمرار فعاليات مشروع "ابنتى الغالية" في مطاي بالمنيا

يواصل مشروع (ابنتى الغالية) فعالياته، والذى تنفذه مؤسسة حواء المستقبل فى مجتمع ابوان إحدى قرى مركز ومدينة مطاى، شمال محافظة المنيا، تحت مظلة هيئة كوبتك أورفانز، والذى يهدف إلى اطلاق العنان للمواهب والقدرات لدي الفتيات من خلال التعليم .

بالإضافة، إلى رفع المستوي التعليمي، ومحاربة التسرب من التعليم، والبناء النفسي السليم للشخصية، وتحسين الصورة الذاتية للفتيات ، و تمكين المرأة والفتاة في المجتمع ، وبث روح التطوع لديهن، كما يعزز مشروع إبنتي الصغيرة، ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر، ويذكر ان، مشروع ابنتى الغالية، يستخدم منهجية المرافقة وهى التعلم بالنموذج، من خلال مرافقة اخت الكبري، ويتم اختيارها طالبة جامعية مثقفة لأخت صغري، وهى طالبة في المرحلة الإبتدائية.

حيث يتم تنفيذ مشروع إبنتي الغالية، على عدة مراحل، المرحلة الأولى، وتشمل التدريب التشغيلي، (تعريف الأخت الكبري بأهداف المشروع ومنهجيته وكيفية العمل به)، والمرحلة الثانية، لقاء جماهيري يضم أولياء أمور الاخوات الصغيرات والكبيرات، واللجنة المجتمعية للتعريف بالمشروع، ورصد اهم احتياجات الأخت الصغرى، ثم تأتى المرحلة الثالثة التدريب علي مهارات القراءة والكتابة والبرنامج العلاجي للقراءة والكتابة، التابع لوزارة التربية والتعليم يهدف إلي قياس وتشخيص المستوي التعليمي للأخت الصغري، وتحديد طريقة وشكل التدخل اللازم لتحسين مهارات القراءة والكتابة.

وكان ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، بأن الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، والتحالف التنموي، وعدد من الجهات المانحة المهمة بقضايا الفتيات ، والتقرب من التعليم، أطلقت مشروع ابنتي الغالية بقرية بنى عبيد إحدى قرى مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا.

وأضاف مدير مديرية التضامن بالمنيا، أنه في إطار اهتمام الدولة بتعليم الفتيات والمشاركة مع هيئة كوبتك اورفائز، بتمويل مشروع ابنتى الغالية ، والذي يقوم بتنفيذ أنشطته جمعية الجزويت والفرير بالمينا من صعيد مصر، وتحديدا داخل قرية بن عبيد مركز أبو قرقاص، حيث ترتكز أهم أنشطة المشروع في الحد من تسرب الفتيات من التعليم، حيث قامت جمعية الجزويت، بتدريب 50 فتاة مرحلة جامعية ، لكى تكون بمثابة أخت لـ50 بنت مرحلة ابتدائية، لكى تكون نموذج وقدوة لأختها الصغرى.

ومن أهم التدريبات التي تتلقاها الطالبة الجامعية، طوال فترة المشروع، تدريب عن تحسن مهارات القراءة للأخت الصغرى المتسربة من التعليم، والذي تم تنفيذه داخل القرية، وقال بخيت، إن المشروع يتضمن عدة محاور بالإضافة إلى التعليم منها: البناء النفسى والوجدانى، التعايش السلمى وقبول الآخر، التطوع ، وقيادة المرأة والمبادرات المجتمعية، وذلك لخلق نموذج للصغيرة كقائدة في مجتمعها للكبرى.