يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر في نهائي الكونفدرالية اليوم

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر في نهائي الكونفدرالية اليوم ، مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم الأحد 12 مايو 2024، في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الملعب البلدي ببركان» بدولة المغرب.

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية بث مباشر

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر في نهائي الكونفدرالية اليوم ، تألق فريق الزمالك في مساره نحو النهائيات القارية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، حيث استطاع التأهل إلى النهائي بعد مسار مليء بالإثارة والنجاح. بعد مرور بمراحل متعددة ومواجهات صعبة، تمكن الفريق الأبيض من تخطي الصعوبات والتقدم نحو الهدف النهائي، حيث يسعى لتحقيق لقب هذه البطولة الهامة وإضافتها إلى قائمة إنجازاته الكروية ، يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر في نهائي الكونفدرالية اليوم

بدأت رحلة الزمالك في البطولة بمرحلة دور المجموعات، حيث أظهر الفريق أداءً مميزًا واستطاع تحقيق الانتصارات في أغلب مبارياته. خاض الزمالك 5 مباريات في هذه المرحلة، حقق الفوز في 4 منها، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة فقط. هذه النتائج المبهرة جعلته يتقدم بثقة نحو مراحل البطولة الأخرى، حيث استعرض مهاراته وقوته الهجومية.



لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية

لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية

في دور ربع النهائي، واجه الزمالك فريق مودرن فيوتشر في مواجهة قوية ومثيرة. بالرغم من التحديات التي واجهها، نجح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وحافظ على تفوقه في مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1. هذا الأداء الرائع ساهم في تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة بثقة وإصرار.

والآن، يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في المباراة النهائية، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز وحصد اللقب القاري المرموق. من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومحمومة، حيث يبذل كل فريق قصارى جهده لتحقيق الانتصار وتحقيق الحلم الأفريقي.

باعتباره النادي الكبير والمميز في القارة السمراء، يأمل الزمالك في تقديم أداء قوي وإثبات قوته وجاهزيته للتتويج بلقب الكونفدرالية، وبناء ذلك الأساس لمواصلة النجاح والتألق في المواسم القادمة.

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الأحد، الموافق 12 من شهر مايو الجاري، ليكون هو موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، وذلك في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» هذا الموسم 2023-2024.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.