نقل الباعة الجائلين إلى السوق الحضاري بمدينة قنا

فور إنتهاء إنشاءه..

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلى السوق الجديد، للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها، بمجرد الانتهاء من تنفيذ السوق الحضاري.

وتفقد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، الأعمال الإنشائية للسوق الحضارية الجديدة بمجمع المواقف بمدينة قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمدينة قنا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتسريع معدلات الإنجاز للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن السوق الحضاري يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، و يضم 132 محلا، بالإضافة إلى كافتيريا ومبني إداري ومسجد وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، إلى مدى حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة ، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر.

مشروعات مماثلة

وفي وقت سابق، قال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه يجري إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، سوف يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة ، بالإضافة إلي عدد ٢ مبني إداري ، وكافتيريا.

وأشار إلي أنه من المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلي مجمع الشوادر الجديد فور الانتهاء من تنفيذه ، مشددا علي الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات ، والالتزام بالجدول الزمني المقرر.

وبالتزامن يجري تنفيذ تطوير موقف نجع حمادى بمدينة قنا ، والمعوقات التي تعترض انتظام العمل به ، موضحا أن الموقف يقع على مساحة ٧٥٠٠ م ، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٥ مليون جنيه ، وهو يعد مرحلة أولى من مشروع تطوير مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا بالكامل .

وستشمل أعمال التطوير ( مبني إداري من طابقين - احلال تندات ومظلات السيارات – ترميم السور الخارجي - محلات تجارية - وحدة خدمات للسيارات - تجديد واحلال دورات المياه - رصف الارضيات ) ، ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالى والحضارى للمدينة.