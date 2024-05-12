معرض الحرف التراثية والمشروعات الطلابية على هامش ملتقي توظيف جامعة سوهاج

افتتح مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج معرض الحرف التراثية و المشروعات الطلابية لعرض مشاريع الشباب على هامش ملتقى التوظيف الأول، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعات الأمريكية بالقاهرة، بحضور كلا من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره أمل عبدالواحد المدير التنفيذي لمشروع التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والدكتور سيد جبريل مدير المركز، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف الكليات، وذلك بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على أن الملتقى يسعى إلى تشجيع البحث العلمي والإبتكار ووضع استراتيجيات موحدة لمكافحة البطالة ونقص العمالة فى أوساط الشباب، مؤكداً أن الملتقى سيكون فرصة متميزة لكافة الطلاب للتواصل الفعال مع الشركات والتعرف على احتياجات سوق العمل.

وأضاف الدكتور خالد عمران، أنه تم عرض ١٢ مشروع بمعرض الحرف التراثية والمشروعات الطلابية منهم ٩ مشاريع حرف من الحرف اليدوية الممولة من جهاز تنمية المشروع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع تابع لطلاب قسم الميكروليولوجي، ومشروعين تابعين لقسم الفئات الخاصة.

مؤكداً على اهتمام جامعة سوهاج بالإعداد الجيد لخريجيها من مختلف الكليات لتأهيلهم لسوق العمل لمواكبة متطلباته المتغيرة، موضحاً أن الجامعة تعمل على سد الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية، لذا أنشات الجامعة المراكز الجامعية للتطوير المهني لتقديم الدورات التدربية وورش العمل وفرص للتدريب أثناء الدراسة وبعد التخرج.



وأوضح الدكتور سيد جبريل مدير المركز، أن الشركات المشاركة بالملتقى هم شركة المغربي للتصميمات الداخلية والديكور وتجهيز المنشآت الطبية، وكونتكت، وريفي، و مصر للأسمنت قنا، وقباء الهندسية، ومجموعة ضيف الله مدارس سيتي ومدارس سيتي الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وفندق النيل، ومستشفى مصر وجمعية تحسين أوضاع المرأه والطفل، وشركة ٣٦٠ للتسويق، وماكو وأي بلانت، و مدارس المناهل الخاصة، و شركة ايرا كير لمستحضرات التجميل، وشركة دايمنشن، و شركة مرتضي، وشركة كيان، واوميديا، مدرسة ايليت و مصر للسياحة ، شركة تنمية و الجمعية الأقليمية للتنمية و المشروعات بسوهاج.