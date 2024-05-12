وزير خارجية النمسا: نراقب أنشطة التجسس الروسية في البلاد

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن وزارته على اتصال دائم مع وزارة الداخلية ومديرية أمن الدولة والمخابرات فيما يتعلق بشبهات التجسس الروسية على البلاد أو غيرها من الأنشطة التي لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للقانون الدبلوماسي ووضع الدبلوماسيين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال شالينبرج-في تصريحات له اليوم الأحد -إن عدد الموظفين المعتمدين في البعثات الدبلوماسية الروسية في النمسا انخفض منذ بداية عام ٢٠٢٢.. مشيرا إلى أن عدد البعثة الروسية قبل الحرب على اوكرانيا كان ٢٨٨ شخصا وأصبح الأن ٢٥٨ دبلوماسيًا وموظفًا فنيًا وإداريًا مسجلاً.

وأوضح الوزير أنه تم طرد إجمالي أحد عشر دبلوماسيًا روسيًا منذ عام 2020 كما يتم تبادل البيانات ذات الصلة بموظفي البعثات الروسية في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن عبر قواعد البيانات.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقة بيلجورود الحدودية الروسية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "تم إحباط محاولة أخرى من جانب نظام كييف لاستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في روسيا في حوالي الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت موسكو يوم 12 مايو".

يأتي ذلك بعد إصابة 20 شخصا، صباح اليوم الأحد، في انهيار جزئي لمبنى سكني في بيلجورود، بعد تعرض المدينة الحدودية والمنطقة المحيطة بها لقصف مكثف من قبل الجيش الأوكراني، بحسب تصريح حاكم مدينة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف.

ولفتت "تاس" إلى أن شظايا صاروخ "توتشكا يو" الذي أسقطته القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، تسبب في أضرار جسيمة بالمبنى السكني المكون من 10 طوابق، مما أدى إلى انهيار أحد أقسامه.

ونقلت "تاس" عن مسؤول في الطوارئ الروسية أن آخر حصيلة للمصابين بلغت 20 شخصا بإصابات متنوعة، موضحا أنه تم انتشال 16 شخصا أحياء من تحت الأنقاض، مع استمرار رجال الإنقاذ في سماع أصوات من تحت الأنقاض، ما يعني وجود المزيد من المصابين المحاصرين.

وفي السياق، دعت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، المجتمع الدولي - مرة أخرى - إلى إدانة "الأعمال الإرهابية" الأوكرانية ضد المدنيين في أعقاب هجوم بيلجورود

وطلبت موسكالكوفا - في بيان - من نظيرها في بيلجورود تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين في الهجوم.