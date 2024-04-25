مدرب منتخب النمسا يؤكد اقترابه من تدريب بايرن ميونخ

تحدث رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا، عن تواصل إدارة نادي بايرن ميونخ معه لتدريب الفريق، خلفًا لمواطنه توماس توخيل الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وقال بايرن ميونخ، في فبراير الماضي، إنه سينفصل عن توخيل نهاية الموسم، وكان من المتوقع أن يعود ناجلسمان، الذي أدت إقالته، في مارس 2023، إلى قدوم توخيل، إلى بايرن ميونخ، لكنه مدد عقده مع ألمانيا حتى 2026.



ويظهر رانجنيك، مدرب شالكه ولايبزيج السابق، كأبرز المرشحين لتدريب بايرن ميونخ خلفًا لـ توماس توخيل، الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وقال رانجنيك في مقابلة مع نشرتها وكالة الأنباء الألمانية: “تواصل مسؤولو بايرن ميونخ معي، وأبلغت الاتحاد النمساوي لكرة القدم بهذا الأمر. لدينا علاقة ثقة كبيرة”.

وأضاف: “تركيزنا منصب على بطولة أمم أوروبا، وأشعر براحة شديدة هنا”.

وبسؤاله عن التوقيت الذي سيتعين عليه التعامل مع هذا الأمر، قال رانجنيك: بمجرد أن يذكر بايرن ميونخ: نحن نريدك. بالتالي يجب أن أسأل نفسي؟ هل حقًا أريد هذا.

ويتولى رالف تدريب منتخب النمسا، منذ العام 2022، وقاد المنتخب للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا التي تقام في ألمانيا، حيث سيواجه منتخبات فرنسا، وهولندا، وبولندا، في دور المجموعات.