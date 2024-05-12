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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا: فتح 385 فصلا ً لمحو الأمية في 8 مراكز

المصريون يتعلمون
المصريون يتعلمون

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة ، فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار ، تنفيذا لمشروع المصريون يتعلمون ، وذلك لمجابهة مشكلة تفشي الأمية بالمجتمع ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن فتح 385 فصلاً لمحو الأمية في 8 مراكز على مستوى المحافظة خلال شهر إبريل الماضي .

 

وذلك تمهيدا ً لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة ، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار،’ من جانبه ، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ً مدير المديرية ، إلى أنه تم فتح 385 فصلا بمراكز ، (مطاى ـ ملوى ـ ديرمواس ـ أبوقرقاص ـ العدوة ـ مغاغة ـ بني مزار ـ المنيا)، بما يتيح استقبال 2695 دارساً ودارسة ، من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

 

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد أعلن عن فتح 237 فصلًا لمحو الأمية بمراكز ، ( مطاى ـ ملوى ـ ديرمواس ) ، خلال شهر مارس الماضي ، تمهيدًا لدخول رواد الدورة الإمتحانية في المرحلة القادمة ، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقًا  لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، و قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة ، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون".

 

لافتًا مدير المديرية ، إلى أنه تم فتح 237 فصلًا منها 50 فصلًا بإدارة شباب مطاى  شمال المنيا ، 108 فصول بإدارة شباب ديرمواس ، 79 فصلًا بإدارة شباب ملوى جنوب المنيا ، بما يتيح استقبال 1659 من الدارسين الراغبين ، في الحصول على شهادة محو الأمية.

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