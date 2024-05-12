نائب وزير الاتصالات: الدولة تسعى لإعداد هوية رقمية موحدة للمواطنين

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن الإقبال على الخدمات المتوفرة في بوابة مصر الرقمية لم يكن متوقعًا في البداية، حيث وصل الإقبال لـ9 ملايين مشترك، ولذلك تم إعادة هيكلة الخدمات، لكي تتحمل البوابة الإقبال الكبير.

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أي خلل في البوابة الرقمية يؤدي إلى كثافة وازدحام في المؤسسات الحكومية خاصة مديريات التموين، مشيرًا إلى أن وجود قانون لتنظيم البيانات أمر مهم جدًا لأنه يُحدد جهة ولاية البيانات، وهذه الجهة الولاية هي المسؤولة عن صحة البيانات.

وأوضح أن الدولة تسعى لإعداد هوية رقمية موحدة للمواطنين، تعمل من خلال رقم الموبايل والرقم القومي، والتوقيع الإلكتروني، وهذه الخدمة متاحة للمصريين سواء في الداخل أو الخارج.

وأشار إلى أن الهوية الرقمية تعني تأكد الدولة من هوية الشخص الذي يتواصل مع المنصات الحكومية، بدون رؤيته من خلال الاطلاع على الرقم القومي، ورقم الهاتف، ومن خلال إرسال الرقم التأكيدي على الموبايل، وإرساله مرة أخرى للمنصات للتأكد من هوية المواطن، وبعد إضافة التوقيع الإلكتروني يتم التأكد من الحجية القانونية للمواطن بنسبة 100%.