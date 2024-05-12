الاتصالات تزف بشرى سارة بشأن موعد تفعيل التوقيع الإلكتروني في التعاملات الإلكترونية

شدد المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، على ضرورة التأكد من ربط اسم المواطن رقم هاتفه، لأن التليفون عليه المحفظة الإلكترونية، وعليه هوية المواطن، وهو مدخل المواطن للدخول إلى المنظومة الإلكترونية الخاصة بالدولة.

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك توجهًا كبيرًا لتفعيل التوقيع الإلكتروني بشكل كبير، بعد تفعيله في النيابة والمحاكم والاستثمار، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الخدمات على بوابة “مصر الرقمية”، بما يساهم في توفير الكثير من الخدمات.

وأوضح أن هناك العديد من الخدمات التي ستقدم على بوابة “مصر الرقمية” مثل خدمات التنسيق، وزيادة خدمات السجل التجاري، وزيادة خدمات الاستعلامات، بما يتيح درجة كبيرة للشفافية، ويساهم في إطلاع المواطن على بياناته.