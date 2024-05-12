نتائج كبيرة لـ سموحة بكأس مصر للسباحة بالزعانف

حقق المتسابقين بنادى سموحة نتائج متقدمة فى بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف للأساتذة "مسافات قصيرة" حيث حصل السباح "عادل ياقوت" على المركز الثاني في سباق 50م مونو والمركز الثاني في سباق 100زعانف و المركز الثاني في سباق 200م مونو وحصل السباح "محمد مدحت" على المركز الأول في سباق 100م زعانف والمركز الثاني في سباق 50م مونو كما حصل السباح "محمد عبد الحميد" على المركز الثالث في سباق 50م مونو و حصل السباح "احمد عزمي" على المركز الثالث في سباق 100م زعانف وحصلت السباحة "هناء يوسف" على المركز الثاني في سباق 50م مونو والمركز الثاني في سباق 100م زعانف والمركز الأول في سباق 200م مونو و حصلت السباحة "جيهان سعيد" على

المركز الثالث في سباق 50م مونو والمركز الثاني في سباق 100م زعانف والمركز الاول في سباق 200م مونو وحصلت السباحة "امل بركات" على

المركز الثاني في سباق 50م مونو والمركز الثاني في سباق 200م مونو وفى سياق متصل حصل على المركز الثاني فى تتابع 4*50زعانف السباحين

"احمد حسن، احمد عزمي، رحاب شكري، جيهان سعيد" وحصل على المركز الثاني🥈 في تتابع 4*100مونو السباحين و"محمد عبد الحميد، عادل ياقوت، هناء يوسف، أمل بركات" بالاضافة الى حصول نادي سموحة علي كأس المركز الثاني ترتيب عام

جاء ذلك تحت اشراف كابتن "احمد حسني" مدرب الفريق، والمدير الفني كابتن "طارق حجازي"، والمدير الإداري كابتن "مصطفى السيد"