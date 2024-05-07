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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جراحة عاجلة لـ أسامة جلال بعد إصابته امام مودرن فيوتشر

أسامة جلال لاعب بيراميدز
أسامة جلال لاعب بيراميدز

خضع أسامة جلال مدافع فريق نادي بيراميدز لعملية جراحية في الوجه، اليوم، بإحدى المستشفيات بعد إصابته القوية إثر التحام قوي من جانب لاعب فيوتشر في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

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بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال أمام الجونة

وحقق بيراميدز الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة ٢١ من بطولة الدوري، ليبتعد الفريق بصدارة جدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى ٤١ نقطة.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن أسامة جلال تعرض لالتحام قوي من جانب لاعب فيوتشر وأن الأشعة أثبتت إصابته بكسر في عظام الوجه، وأجرى اللاعب الجراحة اليوم بإحدى مستشفيات المهندسين تحت إشراف الأستاذ الدكتور طارق البانوبي أستاذ جراحة الوجه والفك.

شدد المنيري على أن أسامة جلال سيغادر المستشفى خلال ساعات بعد الاطمئنان عليه، حيث سيغيب لمدة تصل إلى ٣ أسابيع عن الملاعب لحين التئام الكسر على أن يعود للتدريبات بقناع لحماية الوجه من الالتحامات.

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