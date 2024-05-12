بالخطوات.. حضري بيتزا بالدجاج والأفوكادو الصحي

بيتزا بالدجاج والأفوكادو من الأكلات اللذيذة التي تحتوي على فوائد عديدة، حيث يتميز الأفوكادو بدوره الفعال في مقاومة السرطان والعديد من الوفائد الآخرى التي سنقدمها لك مع طريقة عمل البيتزا.

طريقة عمل بيتزا بالدجاج والأفوكادو

المقادير

- للعجينة :

خميرة : ملعقة صغيرة

ماء دافئ : كوب ونصف

دقيق : 4 اكواب

ملح : ملعقة صغيرة ونصف

زيت الزيتون : ثلث كوب

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- للبيتزا :

صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : رشّة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الأفوكادو : 2 حبة (مقطع)

عصير الليمون : نصف كوب

جبن موزاريلا : 300 غراماً (مبشور)

البصل : نصف حبة (مقطع)

البصل الأخضر : 2 عود (مقطع)

الطماطم الكرزية : 120 جراماً (مقطعة)

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الخميرة مع الماء، واتركي المزيج جانباً لحوالي 10 دقائق.

اخلطي الدقيق مع ملعقة صغيرة من الملح في وعاء عميق، ثم صبّي الزيت ومزيج الخميرة تدريجياً مع الاستمرار بالخلط، حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

غطّي العجينة، واتركيها جانباً لحوالي ساعة ونصف حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

قسمي العجينة إلى قسمين، ثم افردي كل قسم في صينية خبز مدهونة بالزيت.

تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم اشويها على الشواية لحوالي 5-7 دقائق من كل جانب.

قطّعي الدجاج إلى شرائح متساوية.

تبلي العجينة بالكمية المتبقية من الملح والفلفل الأسود، ثم وزعي جبن الموزاريلا، وقطع الأفوكادو، وعصير الليمون، وشرائح الدجاج، والبصل المقطع على العجينة.

أدخلي صواني البيتزا إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة حتى تمام النضج.

زيني البيتزا بالبصل الأخضر والطماطم، ثم قدميها ساخنة.

فوائد تناول الأفوكادو

خسارة الوزن

يساعد الأفوكادو على إنقاص الوزن عند تناوله بكميّاتٍ مُعتدلة، وذلك بسبب احتوائه على كمية جيدة من الدهون غير المشبعة الأُحادية والألياف الغذائية، وحسب إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة (Nutrition) عام 2013، وأُجريت على 26 شخصًا يعانون من زيادة الوزن، فإنّ تناول نصف حبة من الأفوكادو ضمن وجبة الغداء يُساعد على الشعور بالشبع لمدةٍ تتراوح بين 3 إلى 5 ساعات بعد تناول الوجبة.

ولكن من الجدير بالذكر أنّ إنقاص الوزن بطريقة صحية يعتمد على اتّباع عِدّة خطوات، ولا يُمكن الاعتماد على طعامٍ أو طريقةٍ واحدةٍ فقط، فكما أنّه لا يوجد سببٌ واحدٌ للسّمنة أو زيادة الوزن، فإنّه لا يوجد حلٌ واحدٌ لنزول الوزن أيضًا.

مصدر غني بالألياف الغذائية إذ تُزوّد 100 غرامٍ من الأفوكادو الجسم بما يُقارب 27% من الكميّة المُوصى بتناولها يوميّاً من الألياف، ومن الجدير بالذكر أنّه يوجد نوعان مُختلفان من الألياف في فاكهة الأفوكادو، يتوزعان بنسبة 25% للألياف القابلة للذوبان في الماء، ونسبة 75% للألياف غير القابلة للذوبان في الماء.

مكافحة السرطان

يرجع الفضل في خصائص الأفوكادو لمكافحة السرطان لكل من:

حمض الأوليك: حمض دهني أحادي غير مشبع، يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا والقولون. (حمض الأوليك موجود أيضًا في زيت الزيتون والمكسرات).

مركبًا الأفوكاتين بي: يقتل خلايا سرطان الدم.

يحمي العين

يحتوي الأفوكادو على المواد الكيميائية النباتية نفسها الموجودة في أنسجة العين، وهما اللوتين والزياكساتثين التي توفر الحماية المضادة للأكسدة من ضرر قد يلحق بالعين، بما في ذلك الأشعة البنفسجية. كذلك تساعد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة فيه على امتصاص مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون.

يمنع هشاشة العظام

فيتامين (ك) من الفيتامينات المطلوبة لتقوية العظام لأنّها تعزّز امتصاص الكالسيوم في الجسم وتقلل من إفرازه في البول، كما يمد الأفوكادو الجسم بنسبة 18% من القيمة اليومية من فيتامين (ك).

علاج الإكتئاب

تكمن فوائد الأفوكادو في مخزونه من حمض الفوليك، حيث يعطيك 10% من حاجتك اليومية والمرتبطة بحسب الدراسات بانخفاض مستويات الاكتئاب، حيث يعمل على تحسين المزاج. يساعد حمض الفوليك على منع تراكم الحمض الأميني المعروف بالهرموسيستين الذي يضعف الدورة الدموية ويؤثّر على مدّ الدماغ بالعناصر الغذائية. كذلك يساعد في إنتاج السيروتين والدوبامين والنورادرينالين المنظمين للمزاج والنوم والشهية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الأفوكادو غنياً بفيتامين (ب) الذي يعزّز نقصه خطر الإصابة بالاكتئاب ويقلل من الاستجابة للأدوية المضادة له.