البابا فرانسيس يؤكد استعداده لتسهيل عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

جدد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس،اليوم "الأحد"دعوته إلى إجراء تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا،مؤكدا استعداده لتسهيل جهود تبادل أسرى الحرب.

وقال البابا فرانسيس - موجهًا حديثه لجميع الأطراف المعنية في حرب روسيا وأوكرانيا- أنه مازال على استعداد تسهيل كل جهد في هذا الصدد،خاصة بالنسبة للمرضى والمصابين بجروح خطيرة،بحسب ما نقله الموقع الرسمي لأخبار الفاتيكان.

ودعا البابا فرانسيس لأجل السلام العالمي قائلا: "دعونا نواصل الصلاة من أجل السلام،في أوكرانيا في فلسطين،في إسرائيل،في ميانماردعونا نصلي من أجل السلام".

يذكر أنه حتى الآن، أجرت روسيا وأوكرانيا أكثر من 50 عملية تبادل للأسرى منذ بداية الحرب،شملت عدة آلاف من السجناء الذين أطلق الجانبان سراحهم،حيث صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،في يناير الماضي، أنه تم تحرير حوالي 3 آلاف جندي أوكراني بعد عمليات التبادل المتكررة.

جدير بالذكر أن البابا فرانسيس دعا مرارا إلى في عدة مناسبات إلى تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا،وكان آخرها في 17 أبريل الماضي،عندما أكد على ضرورة إطلاق سراح أسرى الحرب جميعا.

الجيش الروسي يعلن سيطرته على 4 مستوطنات في منطقة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، السيطرة على 4 مستوطنات في منطقة خاركوف ضمن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "وحدات مجموعة القتال الشمالية الروسية تحركت بشكل أعمق في دفاعات الجيش الأوكراني، وحررت مستوطنات جاتيشي، وكراسنوي، وموروخوفيتس، وأولينيكوفو في منطقة خاركوف".

وأفاد البيان بأن معارك مجموعة القتال الشمالية الروسية أسفرت عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، وتدمير دبابتين، ونظامي إطلاق لصواريخ من طراز "فامباير"، بالإضافة إلى مركبة مدرعة من طراز "كوزاك"، و4 أنظمة مدفعية.

وأشار إلى أن التقدم الذي أحرزته القوات الروسية على الأرض يأتي بعد يوم واحد من السيطرة على 5 مستوطنات في منطقة خاركوف، أمس السبت، وهي بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتيونوفكا وبيلنايا وستريليتشيا.

وفي سياق متصل، ذكر البيان أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت في إسقاط مروحية قتالية أوكرانية من طراز "ميج-29"، كما تم اعتراض 36 طائرة أوكرانية بدون طيار، و8 صواريخ من طراز "توشكا يو"، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و23 صاروخا من طراز "فامباير وغراد وأولخا".