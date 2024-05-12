السعودية واليونان تبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الأحد في الرياض، مع رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني في اليونان الفريق الأول ديميتروس خوبيز، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

واستعرض الجانبان - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

"الدفاع التايوانية" تعلن عن رصد 11 طائرة عسكرية و8 سفن صينية حول تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم /الأحد/، عن رصد 11 طائرة عسكرية صينية و8 سفن تابعة للبحرية الصينية وهي تقوم بدوريات وعمليات حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في تدوينة نشرتها على منصة "إكس"، اليوم /الأحد/ - أن 8 طائرات من هذه الطائرات عبرت الخط الأوسط بمضيق تايوان ودخلت النطاق الجوى بجنوب غرب تايوان، مؤكدة أن القوات المسلحة التايوانية تقوم بمراقبة الموقف عن كثب، حيث تم نشر طائرات وسفن أنظمة صاروخية تايوانية للرد على أى أنشطة.

وأشارت الوزارة إلى أنه كان هناك تزايد للتواجد الصيني في المنطقة أمس /السبت/، حيث تم رصد 15 طائرة عسكرية صينية، بالاضافة إلى 6 سفن تابعة للبحرية الصينية تقوم بعمليات حول تايوان، لافتة إلى أن القوات التايوانية قامت بمراقبة الموقف أيضا، وأخذت وضع الاستعداد للرد بما يتناسب مع الموقف.

الجيش الروسي يعلن سيطرته على 4 مستوطنات في منطقة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، السيطرة على 4 مستوطنات في منطقة خاركوف ضمن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "وحدات مجموعة القتال الشمالية الروسية تحركت بشكل أعمق في دفاعات الجيش الأوكراني، وحررت مستوطنات جاتيشي، وكراسنوي، وموروخوفيتس، وأولينيكوفو في منطقة خاركوف".

وأفاد البيان بأن معارك مجموعة القتال الشمالية الروسية أسفرت عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، وتدمير دبابتين، ونظامي إطلاق لصواريخ من طراز "فامباير"، بالإضافة إلى مركبة مدرعة من طراز "كوزاك"، و4 أنظمة مدفعية.

وأشار إلى أن التقدم الذي أحرزته القوات الروسية على الأرض يأتي بعد يوم واحد من السيطرة على 5 مستوطنات في منطقة خاركوف، أمس السبت، وهي بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتيونوفكا وبيلنايا وستريليتشيا.