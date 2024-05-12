أهالى الإسماعيلية ينظمون وقفة تضامنية مع أهل غزة

بميدان الممر بالإسماعيلية، بنطاق حي ثانى ، نظم اهالى الإسماعيلية مسيرة حاشدة تضامنا مع أهالي غزة، ولتأييد موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية والأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.وخاصة على النازحين برفح الفلسطينية وقطاع غزة وخان يونس



وانطلقت الوقفة من كافة المناطق والأحياء، وردد المشاركون فى المسيرة من السيدات والرجال الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلي لغزة، والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.



وأشاد المشاركون في الوقفة بموقف مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المساند لأهالي فلسطين والقضية الفلسطينية، وما استطاعت مصر أن تجمعه من مساعدات لأهالي غزة خلال ساعات معدودة.

وشارك عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين برئاسة الكاتب الصحفى الكبير محمد جبر بدوى ومجدي الجندى وهانى عبدالرحمن وإبراهيم الكيلانى ومحمد الوروارى ومحمود العركى والسيد فلاح واميرة عبدالحكيم واميرة محمدين وولاء وحيد وميمي عروق نهلة برى