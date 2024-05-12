وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات صفوف النقل بالجيزة

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمدرسة هضبة الأهرام الرسمية المميزة للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية "فترة ثانية".

جاء ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

امتحانات صفوف النقل

جاء ذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وتفقد وزير التربية والتعليم لجان امتحان الصف السادس الابتدائي أثناء امتحان مادة المهارات المهنية،كما تفقد لجان امتحانات الصف الثانى الإعدادى أثناء تأدية الطلاب مادة الجبر والإحصاء.

وزير التربية والتعليم: نحرص على انضباط سير العملية التعليمية

وزير التربية والتعليم يطمئن على وضوح الأسئلة

واطمأن وزير التربية والتعليم من الطلاب على مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة، وعدم مواجهتهم أى مشكلات أثناء تأدية الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على انضباط سير العملية التعليمية، مضيفا أن الهدف الأساسى هو تحقيق صالح الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم أن جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة بالنسبة لسير الامتحانات تركز على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات صفوف النقل بالمدرسة "فترة ثانية" يبلغ ٥٥٤ طالبا وطالبة بمرحلتى الابتدائية والإعدادية بصفوف النقل.