النائبة حياة خطاب تشيد بتطوير مسجد السيدة زينب: الدولة لديها خطة كبيرة لتطوير المساجد والأضرحة

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، ان تطوير الأضرحة ومساجد آل البيت والصحابة من الأعمال المعمارية الدينية التاريخية المهمة لدى المصريين ، مما يؤكد حرص الدولة على تقديمها بافضل صورة ، كما ان هذا التطوير يأتي ضمن مشروع شامل لتحديث مساجد آل البيت في مصر.

وأكدت خطاب خلال تصريحات لها اليوم الاحد ، ان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسجد السيدة زينب بعد تطويره ، يوضح ان الدولة المصرية لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة ، مشيدة بكلمة الرئيس السيسي وتأكيده أن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير المساجد الخاصة بآل البيت وأيضا الصحابة الذين جاءوا إلى مصر ومساجد الصالحين.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى ان هذا الافتتاح لم يكن الاول او الأخير بل هناك افتتاحات للمساجد سبقت افتتاح مسجد السيدة زينب عقب تطويره مثل ضريح الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة ، موضحة ان مسجد السيدة زينب يحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين ، لانه مرتبط بحبهم لسيدنا النبي ، حيث ان السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب، وأمها السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجدتها لأمها السيدة خديجة بنت خويلد أولى أمهات المؤمنين، وشقيقة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة (رضي الله عنهم أجمعين.