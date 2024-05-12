المشاهد الأولى لنزوح جماعي من مخيم جباليا شمال غزة (فيديو)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، المشاهد الأولى لعمليات نزوح جماعي من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة هربا من الاجتياح الإسرائيلي.

وقد شهدت عدد من المناطق خلال الساعات الماضية أكثر من 100 غارة إسرائيلية في ليلة دامية وصعبة عاشها المدنيون الفلسطينيون في هذه المناطق التي كانت قد هدأت فيها إلى حد ما الغارات الإسرائيلية بعد ادعاء الجانب الإسرائيلي أنه تم القضاء بشكل كبير على حركة حماس والفصائل التابعة لها.

وعاد جيش الاحتلال مرة أخرى وأعلن عن غارات مكثفة في مناطق شمال غزة تلتها عملية برية موسعة وسط اشتباكات ضارية بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

كما دعا رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غزة جورجيوس بتروبولوس، لاستئناف توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، في وقت تشتد فيه الحاجة إليها مع استمرار التهجير القسري من رفح أقصى جنوب القطاع، وبدء إفراغ المستشفيات من المرضى والموظفين، وناشد بضرورة وقف إطلاق النار باعتباره "الأمل الوحيد" لتجنب مزيد من إراقة الدماء والصراع ولإعادة إحياء عمليات توصيل المساعدات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال بتروبولوس، إن الوضع الحالي وصل إلى "مستويات طوارئ غير مسبوقة"، مؤكدا أن أوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية أدت إلى التهجير القسري لما لا يقل عن 110 آلاف شخص، وقد نزح العديد منهم بالفعل مرات عدة.

وحذرت الوكالات الأممية من أن العملية الإنسانية في أنحاء القطاع قد أصيبت بالشلل منذ أن دخلت الدبابات الإسرائيلية إلى معبر رفح الحدودي.

بدوره، قال كبير منسقي الطوارئ لمنظمة الـ(يونيسف) في قطاع غزة هاميش يونج: إن الوضع سيتفاقم "بشكل مستحيل" إذا لم يتم إحياء العمليات الإنسانية خلال الـ 48 ساعة القادمة، وقد أظهرت أحدث صور الأونروا من رفح تدفقا مستمرا من الناس الذين يغادرون شرق المدينة بسيارات ودراجات نارية وعربات تجرها الحمير محملة بممتلكاتهم، استجابة لأوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.

ويبحث معظم النازحين مجددا عن الأمان في خان يونس ودير البلح، إلا أن هذه المناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللازمة لدعم المدنيين الذين يحتاجون إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، حسبما تؤكد فرق الإغاثة.

في الوقت نفسه، أفاد برنامج الأغذية العالمي بصعوبة الوصول إلى مستودعه الرئيسي في غزة. وقال المدير القطري المؤقت لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين "ماثيو هولينجورث": "الآلاف من الناس يتنقلون. ولا يزال هناك مخبز واحد فقط يعمل. سوف تكفي إمدادات الغذاء والوقود في غزة لمدة تتراوح بين يوم واحد وثلاثة أيام فقط. ومن دونها ستتوقف عملياتنا".

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من أن التوقعات وخيمة بنفس القدر بالنسبة للمنشآت الطبية المتبقية في القطاع، وقالت إنه "بدون وقود، سينهار النظام الصحي بأكمله".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس، إن المنظمة اضطرت إلى تعليق بعثاتها لتوصيل الوقود إلى الشمال لتتمكن المستشفيات الموجودة في الجنوب من الاستمرار في العمل.