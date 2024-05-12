الأحد 12 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قلق إسرائيلي بعد رفض مصر وقطر عرض لإدارة مشتركة لقطاع غزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي أن مصر وقطر رفضتا عرضا إسرائيليا لإدارة مشتركة مع تل أبيب لقطاع غزة.

txt

وزير الاقتصاد الفلسطيني: مايحدث في غزة تخطيط هادف لتدمير البنية التحتية وفصل الضفة

txt

الأونروا: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة

وأضافت القناة أن القاهرة والدوحة أبلغتا الولايات المتحدة بأنهما تعارضان استمرار إسرائيل في حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب بأي شكل من الأشكال.

 

وأشارت القناة إلى رفض الإمارات على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد احتمال أن تكون إسرائيل جزءا من آلية إدارة غزة تحت السيطرة الإسرائيلية في اليوم التالي للحرب.

 

وهاجم بن زايد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اقتراحه أن الدول العربية المعتدلة ستدير غزة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

 

وأدان تصريحات نتنياهو حول دعوة الإمارات للمشاركة في الإدارة المدنية لقطاع غزة.

 

وأكدت الإمارات أن نتنياهو يفتقر إلى أي أهلية قانونية لاتخاذ مثل هذه الخطوة، كما أن أبو ظبي ترفض الانجرار وراء أي خطة تهدف إلى توفير غطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.

مواد متعلقة

جميع عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا الكبرى عام 2023

الوفد يقدم طرحاً وطنياً لإنقاذ الاقتصاد

عصابات الإجرام الصهيونى تعدم العائلات فى غزة أمام الأطفال

مصطفى بكري: هذه الفترة خطيرة وفارقة فى تاريخ الوطن (فيديو)

محلل فلسطيني: مصر لم تغلق معبر رفح باتجاه إدخال المساعدات لأهل غزة

الأمم المتحدة تكثف جهود توصيل المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة

وساطة دبلوماسية تقودها 3 دول لإنهاء الحرب على غزة

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات
الجريدة الورقية