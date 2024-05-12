تفاصيل انهيار جزئي في عقار بأكتوبر

شهدت منطقة أكتوبر في الجيزة، منذ قليل، انهيارًا جزئيًا في الطابق السادس من عقار مكون من 6 طوابق دون وقوع إصابات.

تلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، مفاده وقوع انهيار جزئي بعقار مكون من 6 طوابق بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد داوود رئيس المباحث والقوة المرافقة له وتبين انهيار الطابق السادس دون وقوع إصابات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة للتحقيق.

كما حجزت محكمة النقض نظر طعن زوج المذيعة أميرة شنب على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة التسبب في مصرع جاره بواسطة "كلب" لجلسة 26 مايو الجاري؛ للحكم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قبلت استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، في اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب في مصرع جاره - مدير البنك - نتيجة عقره من كلب يمتلكه المتهم.

وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبدالسلام روق، حكمت في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كل "م. ى"- زوج المذيعة و"س. ز" مديرة منزل المذيعة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في مصر القديمة، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبدالغفار النجار وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور الأستاذ عبدالظاهر كامل وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر. ‏

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وعثر بحوزتهم 8 كيلو من مخدر الحشيش، و أسلحة بيضاء.