رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال الانشاءات بمستشفى 900900 بالمحلة الكبرى

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، جولة تفقدية بموقع العمل لمستشفى 900900 بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة تنفيذ الاعمال الانشائية لمبنى المستشفى وفقاً للأكواد الهندسية القياسية المختلفة، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية، والدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والمهندس محمد أبو هلال نائب مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم انهاء ما يقرب من 30 % من أعمال انشاءات المرحلة الأولى للمستشفى المقرر انتهائها بالكامل بنهاية عام 2024، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ حوالى 1450 خازوق واللبشة الخرسانة للأساسات المسلحة بنسبة 70% و %30 من أعمدة دور "البدروم" وجارى صب سقف البدروم، موضحاً أن المرحلة الثانية والثالثة ستنتهي في عام 2029، بإجمالي تكلفة 2 مليار جنية طبقا للجدول الزمني المعد.



من جانبه وجه الدكتور أحمد غنيم الشكر للدكتور محمود ذكي لدعمه المتواصل لقطاع المستشفيات الجامعية، ودعم المنظومة الصحية بالجامعة، وحرصه الدائم على تقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى للمرضى في محافظة الغربية وإقليم الدلتا لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.



أضاف الدكتور حسنى دوير أن مستشفى 900 900 يتم إنشائها بإجمالي مسطحات بنائية ٦٠ ألف متر مربع على مساحة أرض ١٢ الف متر مربع، وتتكون من 3 مباني المبنى الأول يضم مستشفى الطوارئ والمبنى الثاني يضم مستشفى الولادة والأطفال، والمبنى الثالث يضم مستشفى الرعاية الصحية بطاقة استيعابية قدرها 600 ‏سرير، و مسطح المبنى الواحد 1600 متر للدور، بالإضافة إلى مبنى للخدمات اللوجستية من محطة توليد الكهرباء والأعمال الميكانيكية بمسطح 800 متر للدور بعدد 5 أدوار.