محكمة الجنايات تؤجل محاكمة المتهم بقتل جاره في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري ، وعضوية المستشارين محمد عبد التواب العناني ، وعمرو ابو الاسرار ، وأمانه سر نصيف أمين ، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني ، خامس جلسات محكمه حسام رمضان أحمد.ع 38 سنة والمتهم بقتل جاره ، لجلسة الاول من يونيو المقبل بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم .

عقدت اليوم ،محكمة جنايات الفيوم جلستها لمحاكمة المتهم وفوجئت المحكمة بانسحاب هيئة الدفاع مما دعى هيئة القضاء لتأجيل القضية .

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية رقم 89393 سنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم والمقيدة برقم 2100 لسنة 2023 جنايات كلي الفيوم أنه في يوم 3 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة الفيوم هاجم المتهم حسام رمضان أحمد.ع 38 سنة ويقيم بقرية الإعلام بدائرة قسم شرطة الفيوم جاره سيد عويس خلف 43 سنة على رأسه من الخلف مستخدماً فأس حتى سقط جثة هامدة في الحال بناءاً على ما كشفه فيديو تم انتشاره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سجلته إحدى كاميرات المراقبة بالشارع.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة، قررت إحالة المجني عليه إلى محكمة جنايات الفيوم، وتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وفى جلسة اليوم انسحبت هيئة الدفاع عن المتهم فاصدرت المحكمة قرارها المتقدم .