فاعليات الملتقى الطلابي السنوي في دورته التاسعة بصيدلة الزقازيق

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، فاعليات الملتقى الطلابي السنوي بكلية الصيدلة في دورته التاسعة، والذى يقام تحت رعاية خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وإشراف الدكتورة أمل الجندي عميدة الكلية، والدكتورة حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب منسق المؤتمر ، والدكتورة نرمين عوني منسق برنامج الصيدلة الاكلينيكية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية بالدور الرابع مبنى الصيدلانيات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماهر الدمياطي رئيس قطاع لجنة الدراسات الصيدلية ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق، والدكتور محمد بركة عميد كلية الصيدلة الأسبق، والدكتور عصام العقباوي رئيس القطاع التجاري لشركة ايبيكو للصناعات الدوائية، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيماء الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء سرحان مدير مركز الاختبارات الالكترونية وأستاذ الكيمياء الحيوي الطبية بكلية الطب البشري بالجامعة، ود.أشرف كفافي ، ود.محمد نوح والدكتور محمد عبيد بقسم الأبحاث والتطوير بشركة ابيكو، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإدارى والطلاب بالكلية.

وبدأت فاعليات الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة ما تيسر من آيات من الذكر الحكيم ، كما ألقى الدكتور عاطف حسين كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة لتواجده بكلية الصيدلة، مشيدا بروح التعاون الذي بسود بالكلية ، وجهود الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى برئاسة الدكتور وائل شاهين للإرتقاء بالكلية في مجال التعليم الطلابي، والمشاركة الدائمة في الانشطة الطلابية والدعم الدائم للطلاب.

وقدمت الدكتورة أمل الجندى عميد الكلية، خالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على تقديم كافة الدعم للطلاب، مشيرةً إلى سعى إدارة الكلية الدائم نحو تطوير العملية التعليمية، والعمل علي تطوير البحث العلمي وتنمية الإبداع لدى الطلاب الذى يعد من الأهداف الأساسية للمؤتمر ومحاوره، حيث يتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم بجانب الدور الأكاديمي الذي تقوم به الكلية.

وأشارت الدكتورة حنان النحاس إلى أن المؤتمر يضم 9 عروض oral presentation للأقسام العلمية، كما يعرض عدد (20) معلق (poster) يشارك فيها جميع الاقسام العلمية، وستقيم الأبحاث على التوازي من قبل لجنة التحكيم الخاصة بالمؤتمر.

وأضافت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يشتمل على عدد ٣ منتجات مقدمة من مستخلصات نباتية طبية من إنتاج قسم العقاقير الطبية، وذلك بمساعدة قسم الصيدلانيات لتحضيرها في صورة كريم.

وفى ختام المؤتمر، قامت الدكتورة أمل الجندى بإهداء درع الكلية لكلٍ من: الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة، والدكتور ماهر الدمياطي رئيس قطاع لجنة الدراسات الصيدلية، وشهادات تقدير لكل من الدكتور ماهر العقيلي، والدكتور أشرف كفافي، كما تم تكريم قيادات الكلية والطلاب الفائزين بالمركز الأول للعرض التقديمي والمعلق، وتم التقاط صوراً تذكارية فى نهاية المؤتمر مع الطلاب.