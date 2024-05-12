جهينة تسعى لتعزيز علامتها التجارية بأسواق التصدير

أكد سيف ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة جهينة للصناعات الغذائية، أن الشركة خصصت 561 مليون جنيه استثمارات خلال عام 2023 على التصنيع والتوزيع وقطيع الماشيةمشيرا الى أن هذه الاستثمارات ساهمت بشكل فعال في توسيع نطاق تواجد الشركة في السوق، بما يتماشى مع استراتيجية جهينة التي تستهدف زيادة وتوسيع الاستثمارات المستقبلية.

وعن النتائج المالية الإيجابية للشركة لعام 2023 قال سيف ثابت انها تعكس نجاح استراتيجية الشركه في التركيز على تنويع المنتجات، وزيادة وتعزيز كفاءة العمليات، وضمان جودة المنتجات طبقاً لأفضل المواصفات العالمية، مما ساهم في تحسن المبيعات والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى انه دعما لخطة الدولة في الوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار صادرات، تمكنت الشركة من زيادة مبيعات التصدير لتسجل 1.171 مليون جنيه خلال السنة المالية 2023، بنسبة نمو 137٪، عن العام السابق. وأوضح أن ذلك يعكس نجاح جهود الشركة في فتح أسواق جديدة وتوسيع نطاق تواجدها في العديد من الدول للارتقاء بالصادرات المصرية ووضعها في المكانة التي تستحقها.

وشدد سيف ثابت على أن جهينة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها للنمو من خلال الاستثمار في التوسع، وفتح أسواق جديدة خارج مصر بهدف تعزيز تواجدها عالمياً وتحقيق المزيد من النمو والنجاح في السنوات المقبلة.

وأوضح أن الشركة تمكنت من خفض صافي دينها من 637 مليون جنيه بنسبة 71% ليصل إلى 192 مليون جنيه مصري في نهاية الربع الرابع، وارتفع المخزون بمقدار 61% ليسجل 2.784 بنهاية الربع الرابع من عام 2023، لافتًا إلى أن جميع قطاعات جهينه شهدت أداءً قويًا خلال العام.