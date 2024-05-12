الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خلال معرض ATM بدبي..

شركة إير كايرو تبرم شراكة مع AD Experience Egypt لاستضافة مسابقة يومية

شركة إير كايرو تبرم
شركة إير كايرو تبرم شراكة مع AD Experience Egypt

اختتمت شركة إير كايرو بنجاح مشاركتها في سوق السفر العربي (ATM) في دبي، الذي عقد في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024. 

ووفر الحدث منصة قيمة للتواصل مع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية، والترويج للمبادرات القادمة وجذب مسافرين جدد إلى  وجهات مصر السياحية الجذابة.
 وعزز حضور إير كايرو زيارة غادة شلبي، نائب وزير السياحة بوزارة السياحة والآثار.  

وسلطت زيارتها إلى جناح AF0120 الضوء على دعم الحكومة لدور إير كايرو في تعزيز السياحة في مصر.
 بالإضافة إلى ذلك، أبرمت شركة إير كايرو شراكة مع AD Experience Egypt لاستضافة مسابقة يومية خلال المعرض.  تهانينا للفائزين المحظوظين.

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