محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة سير العمل بمجازر شربين وبلقاس وأجا

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة برئاسة لجنة للمرور والمعاينة على الطبيعة لمتابعة سير العمل بمجازر مراكز ومدن شربين وبلقاس وطنامل بأجا وبساط كريم الدين بشربين، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في اطار خطة المحافظة للمرور على المجازر لمتابعة اعمال النظافة ورفع الكفاءة والوقوف على مدى جاهزية كافة مجازر المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ الدقهلية، إن المحافظة بجميع اجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل توفير الراحه والعمل الجاد من خلال كافة القطاعات عملا علي راحة المواطنين بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدا علي ضرورة تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم والمنتجات ذات الاصل الحيواني كالأجبان والألبان والزبادي وغيرها وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين، ومتابعة الاسواق والتحصين المستمر للثروة الداجنة والتطهير الدوري للأسواق حرصا توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية، أن اللجنة ضمت في عضويتها السادة مدير الانتاج الحيواني ومدير الاسواق والمعارض بالمحافظة ونواب رؤساء مجالس شربين وبلقاس ومديري المتابعة ومديري التفتيش ومديري التنمية الاقتصادية برئاسة المركز ومديري المجازر المشار إليها بالإضافة الى متابعة ماتم من أعمال رفع كفاءة مجزري نبروه وطنامل بأجا، مشيرًا الي أن محافظ الدقهلية وجه لتفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير احتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه استعدادا لاستقبال العيد.