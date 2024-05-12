محافظ الدقهلية يتابع تطوير كورنيش المشاية السفلية على النيل

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي النيل بطول 2 كيلو متر بداية من مبني موتيل المحافظة وحتي فيلا غيث وبتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية، تكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع في أقرب وقت وفقاً للبرنامج الزمني لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تم بعد أن تم إنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل بإجمالي طول 1,250 متر لخلق متنفاسات ترفيهية للمواطنين ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي علي النيل بمدينة المنصوره 3 كيلو و 250 مترًا

وأكد أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد بطول الكورنيش وتركيب مقاعد انتظار ومظلات أعلي المقاعد وبلاط إنترلوك ، ووجه بمراعاة وضع المقاعد في أماكنها الصحيحة لاستمتاع المواطنين بالمنظر الطبيعي للنيل وزيادة عدد المقاعد ومراعاة إنشاء ممرات لصعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة علي الكورنيش، لافتًا إلى أن الهدف من أعمال تطوير المشاية وإنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ، مشيراً إلي أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظراً لموقع مدينة المنصورة الفريد علي النيل وتوافد اعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة علي تقديم وتوفير كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.