محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية فى طامية بالفيوم

نظمت إدارة طامية التعليمية بالفيوم، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى، فى جميع المواد الدراسية بقاعة مدرج مدرسة الشهيد محمد سيد أبو شقرة الثانوية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، ومدرج مدرسة طامية الإعدادية القديمة لطلاب الشهادة ال‘عدادية.

تأتى هذه المحاضرات المجانية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة طامية التعليمية.

وتشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين، ويتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين .

محاضرات مجانية فى غرب الفيوم

وفى وقت سابق نظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى، فى جميع المواد الدراسية.تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و مروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية ، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

قام بتقديم محاضرة فى مادة اللغة الإنجليزية أحمد عز، حيث تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين .

ويتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين، وتم تقديم المحاضرات بقاعة مسرح مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية.

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