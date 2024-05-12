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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إجلاء آلاف المواطنين في كندا جراء انتشار حرائق الغابات

انتشار حرائق الغابات
انتشار حرائق الغابات في كندا

أصدرت السلطات الكندية ، اليوم الأحد،  أوامر بإجلاء آلاف المواطنين في مقاطعة "بريتيش كولومبيا" جراء الانتشار الواسع لحرائق الغابات واتساع حجمها خلال الأيام الماضية.

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وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي.) أن السلطات حثت المواطنين القاطنين بشمال المقاطعة على التوجه جنوبا بعدما التهمت الحرائق قرابة 17 كيلومترا منذ اندلاعها يوم الجمعة.

 

ويعد أمر الإجلاء هو الأكبر منذ بداية موسم الحرائق في الولاية، وبلغ عدد النازحين جراء الحرائق حتى الآن 4300 شخصا وفق الإحصاء الحكومي الأخير. وفاقم الجفاف من مخاطر اشتعال حرائق الغابات خاصة مع شدة هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

 

وشهدت كندا - العام الماضي - عددا قياسيا من حرائق الغابات التي أجبرت عشرات الآلاف على النزوح في مختلف أنحاء ولاية "بريتيش كولومبيا".

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