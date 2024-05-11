السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران تتوعد كندا لاعتزامها إدراج الحرس الثوري بقائمة المنظمات الإرهابية

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

نصح متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني البرلمان الكندي بعد إعلان بلاده نيتها تصنيف "الحرس الثوري الإيراني" منظمة إرهابية، بدراسة موقف "الحرس الثوري" للتعرف على الحقائق اللازمة.

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن كنعاني تأكيده "احتفاظ إيران بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وتستهدف الأمة والحكومة الإيرانيتين".

 

وقال: "خطة مجلس العموم الكندي هذه تعد خطوة غير حكيمة وعدائية وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي، بما فيها المساواة بين أصحاب السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات".

 

وأضاف: هذا تحرك غير مسؤول في المسار الخاطئ الذي سلكه البرلمانيون الكنديون خلال العقد الماضي تحت تأثير الكيان الصهيوني وتماشيا مع بعض المجموعات المرفوضة التي تفتقر إلى المكانة والقيمة.

 

وأوضح أن "الحرس الثوري" هو "مؤسسة سيادية ناشئة من الأمة الإيرانية العظيمة والقوية ولها هوية رسمية وقانونية صادرة عن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي إلى جانب عناصر أخرى مثل القوات المسلحة لديها مسؤولية حراسة الأمن القومي وحدود البلاد، كما تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستقر في المنطقة من خلال التعامل مع ظاهرة الإرهاب الشريرة".

 

وأكد أن "ما أظهره البرلمان الكندي من جهل ليس له أي تأثير على قوة واقتدار هذه القوة الفخورة التي انبثقت عن الأمة الإيرانية".

 

 

 

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