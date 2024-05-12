تشغيل خدمة الغاز الطبيعي بقرية بلاد المال شمال قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن شركة مودرن جاس أطلقت أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية بلاد المال بحرى بمركز أبو تشت شمال قنا، وذلك عقب الانتهاء من تدفيع الغاز الطبيعي بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي، بأنه تم تنفيذ 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط بيني لتشغيل ٧ بار بطول 6129 مترًا، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 12500 متر شاملة فرعات المنازل.

وحث المحافظة، اليوم الأحد، المواطنين في قريه بلاد المال بحرى بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضمانا لتعظيم وسرعه استفادة أهالي القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

تقسيط الرسوم

تجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهًا شهريًا لمدة 7 سنوات دون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 1600وحدة سكنية بالقرية، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 38 قرية بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الاولى)، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.

رصف مدخل أبوتشت

وفي سياق ذي صلة، وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، بضرورة مراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف بالمحافظة واستخدام مواد عالية الجودة، بأعمال إعادة رصف مدخل مدينة أبوتشت.

وأوصي بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والوقوف على أي ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين.

وعقد المحافظ، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة ، لمراجعة أعمال رصف طريق المستشفي العام بمدخل مدينة أبوتشت، والوقوف على المعوقات وسبل تذليلها، وذلك استجابة لشكوى المواطنين أثناء جولته الثلاثاء الماضى بأبوتشت.