ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 17 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

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فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المخ

تلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمًجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالحبس لمدة 6 ‏أشهر، وذلك لإدانتهما بتعاطي المُخدرات في البساتين. ‏

وشمل الحُكم تغريم كلاً منهماً مبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد ‏طه، وبحضور وكيل النيابة الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب. ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين محمد.إ وطارق.س أنهما في يوم 21 ديسمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين حازا ‏وأحرزا بقصد التعاطي مخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الأول أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الحشيش – الميثامفيتامين – أمفيتامين) في غر ‏الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها ‏قانوناً. ‏

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمعس الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالتعدي بالضرب ‏باستخدام سلاح أبيض في البساتين بالحبس لمدة 3 سنوات. ‏

وتضمن الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة السلاح الأبيض المضبوط. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة ‏المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد. ‏

بأن قام اثر خلاف نشب بينهما بتوجيه طعنتين له بسلاحٍ أبيض محل الاتهام الثصاني استقرتا بميسرة صدره فأحدث به ‏الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطب الشرعي. ‏

وجاء ذلك قاصداً إزهاق روحه وقد خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومُداركته بالعلاج ‏على النحو المبين بالتحقيقات. ‏