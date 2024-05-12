بسبب فلوس الجمعية.. الإعدام للمتهم بـ قتل زوجته أمام طفلتهما بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية، وذلك أمام طفلتهما في منطقة الطالبية، ، بالإعدام شنقًا، واستند الحكم إلى الرأي الشرعي الصادر عن المفتي بإعدام المتهم.

قتل زوجته بسبب فلوس الجمعية

وأسندت النيابة العامة للمتهم "محمود. م" جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في القضية رقم 20877 لسنة 2023 جنايات الطالبية، حيث قام بـ قتل زوجته طعنًا بالسكين داخل منزل والدها بسبب خلافات مادية بينهما “ فلوس جمعية”.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من أحد الأهالي يفيد قتل سيدة داخل أحد المنازل بمنطقة الطالبية، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وأكدت الواقعة، حيث كشفت التحقيقات أن الزوجة كانت تعيش مع أهلها بعد الانفصال عن زوجها بسبب الخلافات بينهما، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم محمود. م.