سلمى أبو ضيف: العمل مع غادة عبدالرازق فرق معايا وبحب الموضة من صغري

لمع صيت الفنانة سلمى أبو ضيف خاصًة بعد مشاركتها ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، والتي جسدت فيه دور "شيماء" الفتاة التي تعيش في أحد الأحياء الشعبية وتحلم بالشهرة والغناء، ولفتت أنظار المشاهد بتمكنها لتجسيد هذا الدور، مما جعلها محل أهتمام لهم والرغبة في معرفتها أكثر.

سلمى أبو ضيف

سر نجاح سلمى أبو ضيف في الوسط الفني

تحدثت سلمى أبو ضيف عن سر نجاحها وعلاقتها الطيبة بزملائها في الوسط الفني خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" مع الإعلامية منى الشاذلي، وقالت: "أنا مسالمة جدًا ومعنديش مشاكل مع حد.. مبحبش المشاكل من صغري.. ولما بدخل اللوكيشن بركز في شغلي.. وكمان ربنا وفقني ورزقني بناس اشتغلت معاهم كويسين جدًا.. وحقيقي بني آدمين بحس بالأمان معاهم".

وأضافت: " سافرت للتعلم فى مدرسة تمثيل لمدة شهر ونصف، والتى أعطتنى نوع من الثقة والدفعة، وهشوف هعمل إيه باللى استفدت بيه فى الدراسة، وبحس إن مع التجارب الحياتية فى حياتى ده هينعكس فى شغلى، والحمد لله ربنا وفقنى اشتغل مع نجوم مهمة وتقيلة زى الفنانة غادة عبدالرازق ومخرجين كبار، لافتة إلى أنه خلال العمل معهم وجهونى فى العمل، وكلهم ساعدونى وده مع الوقت فرق معايا كتير".

وتطرقت الفنانة سلمى أبو ضيف عن حياتها الشخصية وسر جمالها وظهورها بملابس مختلفة التصميم تثير هوس متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتكشف أن والدها كان يعمل تاجر قماش، مما جعلها أكثر خبرة وحبًا للموضة.

وقالت سلمى في أحدث تصريحاتها أثناء استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي: "أنا طول عمري بحب اللبس، وبابا كان بيشتغل في الأقمشة كان تاجر قماش، كان دايمًا يشوف الخامة فعندي خلفية، كنت أروح المحل عنده زمان في الأزهر أشوف الأقمشة وأعيش وسط القماش".

وأضافت: " ممكن أكون اتأثرت ببابا لأنه كان عنده عدسة يشوف بيها القماش، وفاكرة زمان بابا كان بينزل يشتري معايا اللبس، وكان يقولي إيه "الهلاهيل" اللي بتجيبيها وفي حاجات يقولي هتلبسيها وهتفضل عندك في الدولاب، واتعلمت أن الجودة أهم من حاجات ممكن نشتريها وتترمي".

ولم تلفت سلمى أبو ضيف الأنظار باختيار ملابسها المتنوعة التي تتماشى مع أحدث صيحات الموضة فحسب، بل تتألق بمجوهرات باهظة ومرصعة بالألماس.

وأوضحت سلمى أن عندما تظهر بمجوهرات في حفل ما تكون تعرضها وليست تمتلكها، كما تحدثت عن أغلى شيء إرتدته، قائلة: "أغلى حاجة لبستها أظن كان في مهرجان كان، عقد كبير كان تحفة ألماظ كله لونه أخضر، باخده لفة وياخدوه مني".