الدقهلية: تسليم أرض مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقلابشو

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لجنة وزارة التنمية المحلية وممثلي الهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ اجراءات التسليم لارض مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقلابشو ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر باشراف وزارة التنمية المحلية، والذى يتم تنفيذه بتمويل اوروبى،واضح "مختار"ان المصنع يتم البدء في تنفيذه علي مساحة 18 فدان بطاقة استعابية 600 طن يوميا في مده لاتتجاوز 22 شهر من بدء التنفيذ لسرعة دخولة الخدمة.

وأكد محافظ الدقهلية، تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بالدقهلية وعددها 29 قرية، واضاف "مختار" ان هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياة بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوربى والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى لتحسين جودة المياة بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها.

وضمت اللجنة الدكتور عبده محمدين نائب مدير وحدة كيتشنر بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عبد الرحمن سليمان استشاري المشروع، والمهندس احمد زكي استشاري مشروع كيتشنر والدكتور رمضان عوض الله استشاري الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس احمد السباعي استشاري الهيئة العربية للتصنيع والمهندس ابراهيم عبد الله بالهيئة العربية للتصنيع واحمد جوهر واحمد منصور، واحمد اسماعيل وايمن ابراهيم، واسلام ابو سريع والاستاذ ابراهيم عبد الواحد ممثلي الشركات المنفذه بالهيئة العربية للتصنيع، وقد حضر اللقاء محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وجهاز النظافة.