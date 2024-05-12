ضبط 155 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التموينية على المخابز البلدية والفينو والسياحي ، والأسواق والمحال التجارية ،للتأكد من ارصدة الدقيق المدعم ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات والوزن .

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية و الأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 155 شيكارة ، بما يعادل حوالي 8 أطنان دقيق بلدى مدعم بمركزى العدوة وأبوقرقاص ، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء ، حيث تم ضبط سيارة بمركز العدوة محملة ، بعدد 140 شيكارة دقيق بلدي مدعم ، وفى مركز أبوقرقاص تم ضبط تروسيكل غير مرخص ، محمل بعدد 15 شيكارة دقيق مدعم استخراج 87.5 ، مخصص لإنتاج الخبز البلدي، وتم تحرير المحاضر اللازمة للواقعتين ، وإخطار الجهات المختصة لإتخاذ اللازم قانونا تجاه المخالفين .

وفي سياق متصل شنت الوحدات المحلية شمال وجنوب المنيا ، بالتنسيق مع الإدارات التموينية والجهات المعنية ، حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية والفينو والسياحي ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة ، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز ، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية ، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، و المرور على الأسواق والمحال التجارية ، لمنع التلاعب بالأسعار ، والتصدي لأي ممارسات احتكارية .

وفي هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى ، برئاسة المهندس حامد فخري رئيس المركز ، ومدير إدارة التموين عبد الحكيم محمد ، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ، بالتعاون مع مباحث التموين ، ومفتشي التموين والطب البيطري ، حيث أسفرت عن تحرير 9 محاضر تموينية على ، المخابز البلدية تنوعت ما بين ، ( نقص ميزان – عدم نظافة – عدم وجود بون) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ حملات رقابية علي الأسواق ، والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والقضاء على الإحتكار، حيث أسفرت الحملة التى تم تنفيذها ، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ، وإدارة التموين ، ومباحث التموين ، عن تحرير 17 محضرا تموينيا ، جاءت المخالفات ما بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر – بيع سلع مجهولة المصدر ) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، جهودها في رقابة الأسواق ، والتأكد من الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، حيث نفذت حملات تموينية مكبرة بدائرة المركز على ، المخابز البلدية والأسواق ، أسفرت عن تحرير 22 محضرا علي المخابز البلدية ، حيث تنوعت المخالفات ما بين ، ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم الإعلان عن الأسعار) .