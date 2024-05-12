بطلة مسلسل مليحة ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس".. الليلة

تحل الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، بطلة مسلسل مليحة، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" علي شاشة الحياة، في أول ظهور إعلامي لها.

ومن المقرر أن تتحدث سيرين، عن أسرار وكواليس المسلسل وشخصيتها ودورها، وكيف قامت بالتمثيل وهي تعيش تلك الأجواء الانسانية الصعبة ، وأصعب المشاهد بالمسلسل، وفي حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الأحد.

وتتحدث عن عملها مع المخرج عمرو عرفة وتعاونها مع الممثلين المصريين، وردود الأفعال علي المسلسل عند الشعب الفلسطيني والعدو الاسرائيلي، كما تتحدث عن بدايتها الفنية وكيف أصبحت ممثلة وعشقها لمصر وهل الصدفة لعبت دور في حياتها الفنية.

كما يستضيف عمرو الليثي، مؤلفة مسلسل "مليحة "رشا الجزار والتي تتحدث عن فكرة المسلسل وكيف قدمتها، وإبراز معاناة الشعب الفلسطيني، واختيارها لاسم مليحة، وهل كانت تخشي من تجربة المسلسل وهي الأولي في الدراما المصرية وهل هناك جزء ثاني من المسلسل وردود الأفعال علي المسلسل.

يذكر أن يذاع برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الأحد على قناة الحياة.

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في (السلوم)، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى (غزة) عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة “مرقت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.